MSB duyurdu: 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde düzenlenen operasyonla 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mehmetçiğin teröristleri hendeklere gömmeye devam ettiği belirtilerek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 7 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi" denildi.
Mehmetçik, teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 26, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 7 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/mWLsZxp7SG