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MSB duyurdu: 7'si PKK/PYD–YPG terör örgütü üyesi 12 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7'si FETÖ, 2'si PKK/PYD–YPG terör örgütü üyesi 12 kişinin yakalandığını duyurdu.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu: 7'si PKK/PYD–YPG terör örgütü üyesi 12 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı  Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7'si FETÖ, 2'si PKK/PYD–YPG terör örgütü üyesi 12 kişinin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada:

"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 7’sinin FETÖ, 2’sinin PKK/PYD–YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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