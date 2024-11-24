MSB duyurdu! 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB, Kahraman Mehmetçik'in Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Terörle mücadelede kararlılık vurgulandı.
Millî Savunma Bakanlığı, Kahraman Mehmetçik'in Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Millî Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor!
Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!"
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 24, 2024
Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim… pic.twitter.com/4RQdY8k7Ac