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MSB duyurdu! 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Kahraman Mehmetçik'in Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Terörle mücadelede kararlılık vurgulandı.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu! 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Millî Savunma Bakanlığı, Kahraman Mehmetçik'in Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Millî Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor!

Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!"

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