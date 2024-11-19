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MSB duyurdu: Ani hava harekatıyla 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlenen ani hava harekatıyla 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu: Ani hava harekatıyla 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından, "Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor." notuyla yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlenen ani hava harekatıyla 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." ifadeleri yer aldı.

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