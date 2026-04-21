MSB duyurdu: Ankara askeri helikopter kaza kırıma uğradı
Milli Savunma Bakanlığı, Ankara’da ağır nakliye helikopterinin kaza kırıma uğradığını, personel sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı: "Kara Havacılık Komutanlığımıza ait bir CH-47 Ağır Nakliye Helikopterimiz, eğitim uçuşu icra ettiği Ankara/Temelli bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Personelimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir."