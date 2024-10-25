MSB duyurdu: Barınma alanından kaçan 3 PKK'lı terörist teslim oldu
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 3 teröristin teslim olduğu açıklandı.
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 3 teröristin Habur Hudut Karakoluna teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır." ifadeleri kullanıldı.
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