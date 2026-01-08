MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni yılın ilk basın bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"7 Ocak'tan itibaren müracaat işlemleri başlatıldı"

MSB tarafından yapılan açıklamada, 2026 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücretine ilişkin bilgilendirme yapılarak, şunlar kaydedildi:

"Daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenen bedelli askerlik tutarı; Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2026 yılının ilk altı ayı için yayımlanan 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesindeki memur maaş katsayısı artış oranına göre üç yüz otuz üç bin seksen dokuz lira dört kuruş (333.089,04 TL) olmuş, 7 Ocak’tan itibaren 2026 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatılmıştır."