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MSB duyurdu: Bir asker şehit oldu!

MSB, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'ün şehit olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu: Bir asker şehit oldu!
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MSB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'ün şehit olduğunu duyurdu.

MSB'nin açıklaması şu şekilde;

MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 03 Ağustos 2024 tarihinde, BTÖ mensuplarınca önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 20 Ağustos 2024 tarihinde şehit oldu.

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