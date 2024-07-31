MSB duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

Millî Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı’nda görevli Uzman Çavuş Seydi Ünlü'nün kalp krizi geçirmesi sonrası yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini duyurdu.

MSB'nin yaptığı açıklamada

"Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı’nda (STGK) görevli kahraman silah arkadaşımız Uzman Çavuş Seydi Ünlü 30 Temmuz 2024 tarihinde kalp krizi geçirmiş, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu." denildi