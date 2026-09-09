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MSB duyurdu: Eurofighter pilotları uçuş eğitimlerine başladı

Milli Savunma Bakanlığı Eurofighter tipi savaç uçaklarının kullanımı için eğitilen pilotların terminoloji eğitimlerini geçerek uçuş eğitimlerine başladıklarını bildirdi.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu: Eurofighter pilotları uçuş eğitimlerine başladı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada Eurofighter pilotlarının terminoloji eğitimlerini tamamladıkları ve uçuş eğitimlerine başlandığı bildirildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Birleşik Krallık Hükumeti ile imzalanan Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında, Ağustos ayında eğitim sürecine başlayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarımız, terminoloji eğitimlerini başarıyla tamamlayarak uçuş eğitimlerine başladı."

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