MSB duyurdu: Eurofighter pilotları uçuş eğitimlerine başladı
Milli Savunma Bakanlığı Eurofighter tipi savaç uçaklarının kullanımı için eğitilen pilotların terminoloji eğitimlerini geçerek uçuş eğitimlerine başladıklarını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada Eurofighter pilotlarının terminoloji eğitimlerini tamamladıkları ve uçuş eğitimlerine başlandığı bildirildi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Birleşik Krallık Hükumeti ile imzalanan Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında, Ağustos ayında eğitim sürecine başlayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarımız, terminoloji eğitimlerini başarıyla tamamlayarak uçuş eğitimlerine başladı."
Birleşik Krallık Hükûmeti ile imzalanan Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında, Ağustos ayında eğitim sürecine başlayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarımız, terminoloji eğitimlerini başarıyla tamamlayarak uçuş eğitimlerine başladı.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/2Hthy0GRN1— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 9, 2026