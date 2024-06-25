MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'den yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama
"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlediği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 25, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlediği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/dkNsXY7sgK