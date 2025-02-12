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MSB duyurdu: Gara'da çok sayıda terörist öldürüldü

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu: Gara'da çok sayıda terörist öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz."

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