MSB duyurdu: Gara'da çok sayıda terörist öldürüldü
MSB, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz."
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 12, 2025
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.
Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz.… pic.twitter.com/kKCVE5VLjg