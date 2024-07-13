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MSB duyurdu: Hakurk ve Gara'da 11 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 11 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu: Hakurk ve Gara'da 11 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 11 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatan için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürecek!"

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