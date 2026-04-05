  MSB duyurdu: İğneada açıklarında tespit edilen mayın, imha edildi
MSB duyurdu: İğneada açıklarında tespit edilen mayın, imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İğneada açıklarında tespit edilen mayının, Sualtı Savunma (SAS) timlerince imha edildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı, Deniz Kuvveti Komutanlığına bağlı gemiler ve deniz hava vasıtaları ile keşif-gözetleme faaliyetlerine 7 gün 24 saat aralıksız devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, son olarak İğneada açıklarında tespit edilen ve mayın olduğu belirlenen şüpheli cismin, SAS timleri tarafından denizde başarılı şekilde imha edildiği kaydedildi.

ABD ve İsrail'in saldırılarında İran'da 245 öğrenci ve 58 öğretmen hayatını kaybettiABD ve İsrail'in saldırılarında İran'da 245 öğrenci ve 58 öğretmen hayatını kaybettiDünya

 

İran’dan yeni uyarı: Hürmüz gibi Babülmendep Boğazı da kapatılabilirİran’dan yeni uyarı: Hürmüz gibi Babülmendep Boğazı da kapatılabilirDünya

 