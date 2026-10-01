MSB duyurdu: İngiltere'den 2 adet C-130J uçağı geliyor

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirmesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yurt içi ve sınır ötesinde yürüttüğü faaliyetlere ilişkin son verileri paylaştı.

Envantere giren yeni silah sistemleri

Haftalık basın duyurusunda ordunun envanterine giren silah sistemlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

28 Eylül’de, Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ-II’nin kabul faaliyeti, Hava Kuvvetleri Komutanı ile Bakan Yardımcımcısı Salih Ayhan’ın katılımıyla TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerinde gerçekleştirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı muhtelif miktarda Tekerlekli Silah Taşıyıcı Aracın muayene ve kabul faaliyeti tamamlandı.

MKE tarafından; Kara Kuvvetleri Komutanlığına 81 mm havan mühimmatı ve 155 mm beton delici topçu tapası, savunma sanayisi paydaşlarına Azak harp başlığı teslimatı gerçekleştirildi.

Ayrıca, MKE’nin Azerbaycan’daki şirketi Makine Kimya Azerbaijan (MKA) ile Azerbaycanlı Miras firması arasında 30 Eylül’de, BMP-1 zırhlı muharebe araçlarının modernizasyonu ve ortak savunma sanayisi projelerine yönelik Mutabakat Zaptı imzalandı. Modernize edilen ilk BMP-1T “Turan” ise ADEX 2026’da ilk kez kamuoyuna tanıtıldı.

Terörle mücadele ve hudut güvenliği

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadeleye devam ediyor.

Bu kapsamda, 1 PKK'lı terörist daha teslim oldu.

Hudut güvenliği kapsamında ise, 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 712 şahıs yakalandı. 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 706 oldu.

Engellenen bin 149 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde sınırlarımızda engellenen kişi sayısı da 52 bin 487’ye ulaşt.

Ayrıca bu hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde yaklaşık 413 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İşgalci İsrail'in ihlalleri

Bakanlık, katil İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki ihlalleriyle ilgili de açıklama yaptı.

Açıklamada, " İsrailli aşırılık yanlısı grupların, Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskınları reddediyor, Kutsal mekânları hedef alan ihlal ve provokasyonların bölgede gerilimi daha da körüklediğini, barış ve istikrar çabalarını baltaladığını bir kez daha ifade ediyoruz" denildi.

MSB'nin açıklamasının devamı şu şekilde:

"İçlerinde masum bebeklerin, çocukların ve kadınların bulunduğu 74 bin Filistinlinin hayatını kaybetmesine, kalanlarının ise insanca yaşam haklarından mahrum bırakılmasına sebep olan İsrail, saldırılarını ve Batı Şeria'daki yerleşimci işgallerini en ağır şekliyle sürdürmektedir.

Filistin’de yaşananların son bulması için uluslararası vicdanların harekete geçmesi gerektiğinin önemini bir kez daha vurguluyor, İsrail’in uluslararası ve insani hukuku ihlal eden saldırıları karşısında, uluslararası toplumun caydırıcı tedbirler alması yönündeki çağrımızı yineliyoruz.

Birleşik Krallık’tan C-130J tedariki

"Birleşik Krallık’tan 12 adet C-130J uçağının tedarikine ilişkin anlaşma iki ülke arasında imzalanmıştır.

Belirlenen takvim doğrultusunda, Birleşik Krallık’ta devam eden bakım faaliyetlerinin ardından uçakların kademeli olarak ülkemize getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, ilk 2 uçağın aralık ayında teslim alınması planlanmaktadır.

Diğer taraftan personelimizin eğitim faaliyetleri de eş zamanlı olarak sürdürülmektedir. 6 pilot ve 6 teknisyenin eğitimi ABD’de, 29 bakım personelinin eğitimi ise Birleşik Krallık’ta belirlenen takvim doğrultusunda planlandığı şekilde devam etmektedir."