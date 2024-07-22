MSB duyurdu! Irak ve Suriye'de 7 terörist etkisiz hale getirildi
MSB, Irak’ın kuzeyinde 3, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 4 teröristin etkisiz hâle getirdiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde 3, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 4 teröristin etkisiz hâle getirdiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;
"Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.
Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli❗️— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 22, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.… pic.twitter.com/QJ23QrCiut