MSB duyurdu! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;

"Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam!"