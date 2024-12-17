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MSB duyurdu! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;

"Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam!"

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