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MSB duyurdu! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 8 PKK/YPG'li teröriste ağır darbe

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 8 PKK/YPG'li teröriste ağır darbe
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Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlıgı sosyal medya hesabından  açıkladı

"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!"

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