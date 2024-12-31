MSB duyurdu! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüm yıl boyunca olduğu gibi 2024'ün son saatlerinde de terörle mücadelenin hız kesmeden devam ettiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."
Tüm yıl boyunca olduğu gibi 2024’ün son saatlerinde de terörle mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor. 🇹🇷— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 31, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde… pic.twitter.com/GS3snkYSWt