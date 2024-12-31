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MSB duyurdu! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüm yıl boyunca olduğu gibi 2024'ün son saatlerinde de terörle mücadelenin hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması

 "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." 

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