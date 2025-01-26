  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Takip Et

MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şöyle;

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz!

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 13 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek" denildi.

BDDK'ya şikayet yağdı: 'Faizsiz konut firmaları cayma hakkını kullandırmıyor'BDDK'ya şikayet yağdı: 'Faizsiz konut firmaları cayma hakkını kullandırmıyor'Ekonomi

 

Yapay zeka rekabetinde ABD-Çin ikilisine Hindistan katılıyorYapay zeka rekabetinde ABD-Çin ikilisine Hindistan katılıyorTeknoloji

 

Gündem
Gözaltında alınan Ayşe Barım'la ilgili kritik gelişme: Savcılığa gönderilecek
Gözaltında alınan Ayşe Barım'la ilgili kritik gelişme: Savcılığa gönderilecek
Bolu'daki yangın faciasında ölenlerin ailelerine hakaret eden 5 kişi için gözaltı kararı
Yangın faciasında ölenlerin ailelerine hakaret eden 5 kişiye gözaltı kararı
Yasa dışı bahise aracılık eden 233 bin site kapatıldı! Bakan Şimşek: Kararlıyız
Yasa dışı bahise aracılık eden 233 bin site kapatıldı
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik emniyete çağrıldı
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik emniyete çağrıldı
6 ildeki bazı yerler doğal sit ve koruma alanı ilan edildi
6 ildeki bazı yerler doğal sit ve koruma alanı ilan edildi
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?