MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şöyle;

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz!

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 13 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek" denildi.