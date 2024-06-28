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MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi
AA
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MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri yer aldı.

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