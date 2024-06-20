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MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Kandil ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 5 terörist öldürüldü.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Kandil ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.