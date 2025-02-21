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MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamaya göre; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından açıklaması şu şekilde;

"Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!"

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