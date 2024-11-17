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MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör örgütü PKK'yı ininde vurmaya devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Irak'ın kuzeyine 27 Ekim 2024'te düzenlenen hava harekatı sonucunda, Kandil bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz."

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