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MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyindeki 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyindeki 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
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Millî Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Millî Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;

"Güçlüyüz, kararlıyız!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"

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