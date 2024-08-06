MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyindeki 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Millî Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Millî Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;
"Güçlüyüz, kararlıyız!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"
Güçlüyüz, kararlıyız! 🇹🇷— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 6, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!… pic.twitter.com/CJnTN3qWZs