  Bir asker şehit
MSB duyurdu: Bir asker şehit

Görev başında kalp krizi geçiren Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay şehit oldu.

MSB duyurdu: Bir asker şehit
Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, görev başında kalp krizi geçiren Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay’ın şehit olduğunu duyurdu.

Bakan Yaşar Güler’in imzası ile yayımlanan taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 17 Eylül 2025 tarihinde görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize sahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verildi.

