MSB duyurdu: Nusret-2026 Davet Tatbikatı İzmir Körfezi'nde devam ediyor
Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Nusret-2026 Davet Tatbikatı kapsamında İzmir Körfezi'nde otonom sualtı araçları kullanılarak çok sığ sularda Mayın Karşı Tedbirleri Harekatı ve PHOTEX faaliyeti icra edildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından ‘Mayın Tehdidine Karşı Müşterek Güç’ notuyla yaptığı paylaşımda, “Nusret-2026 Davet Tatbikatı kapsamında İzmir Körfezi’nde, 16 Sualtı Savunma Tim personelimiz ile 9 ülkeden 51 yabancı personelin katılımıyla, Otonom Sualtı Aracı kullanılarak çok sığ sularda Mayın Karşı Tedbirleri Harekatı ve PHOTEX faaliyeti icra edildi” ifadelerine yer verdi.