MSB duyurdu: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün operasyon bölgesindeki arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, temas esnasında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği, operasyonların da sürdürüldüğü belirtilerek, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Bakan Güler'den taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Mehmet Ali Horoz'un şehit düşmesi nedeniyle yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."