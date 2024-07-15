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MSB duyurdu: PKK'ya ağır darbe! 17 terörist etkisiz hale getirildi!

Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgeleri ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu: PKK'ya ağır darbe! 17 terörist etkisiz hale getirildi!
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgeleri ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 14 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi" 

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