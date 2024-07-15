MSB duyurdu: PKK'ya ağır darbe! 17 terörist etkisiz hale getirildi!
Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgeleri ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 17 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgeleri ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 14 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi"
Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 15, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 14 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG’li teröristi… pic.twitter.com/l8bsWoRs2Y