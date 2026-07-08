MSB duyurdu: Romanya ve Bulgaristan ile mutabakat muhtırası imzalandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara’ya gelen Romanya Savunma Bakanı Radu-Dinel Miruta ve Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen görüşmede her üç bakan tarafından 'MCM Black Sea Oluşturulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın içeriği ile ilgili anlaşma imzalandı" denildi.