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MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Kahraman Mehmetçiklerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Haber Merkezi
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MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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MSB sosyal medya hesabından Kahraman Mehmetçiklerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

MSB'nin açıklaması şu şekilde;

Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız! Kahraman Mehmetçiklerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz devam edecek!

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