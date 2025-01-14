MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB sosyal medya hesabından Kahraman Mehmetçiklerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

MSB'nin açıklaması şu şekilde;

Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız! Kahraman Mehmetçiklerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz devam edecek!