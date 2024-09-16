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MSB duyurdu! Sınır ötesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde belirlenen 4 PKK’lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit dilen 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu! Sınır ötesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde belirlenen 4 PKK’lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit dilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam ediyoruz!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde belirlediği 4 PKK’lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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