MSB duyurdu! Sınır ötesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde belirlenen 4 PKK’lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit dilen 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde belirlenen 4 PKK’lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit dilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:
Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam ediyoruz!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde belirlediği 4 PKK’lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 16, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde belirlediği 4 PKK’lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi… pic.twitter.com/50pLi16oa0