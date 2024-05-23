MSB duyurdu: Son bir haftada 48 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı,'nın Açıklamasında, "17 Mayıs’ta Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala ve 22 Mayıs’ta Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba ile, 160 yıl önce (21 Mayıs 1864) ana yurtlarından sürgün edilerek hayatını kaybeden Çerkes kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz." denildi.

Toplantıda, kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla uygulanan terörü kaynağında yok etme stratejisi ile Irak ve Suriye'nin kuzeyi de dahil son bir haftada 48 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 1048 oldu.

Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 364 şahıs yakalandı

Birçok ülke tarafından örnek alınan, çok yönlü ve katmanlı güvenlik sistemiyle kesintisiz bir şekilde korunan hudutlarda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 364 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 10'unun terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Ayrıca 1390 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. Böylelikle, 01 Ocak’tan itibaren hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 345’e yükseldi. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 55 bin 507 oldu.