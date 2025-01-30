MSB duyurdu: Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı.

“Son bir haftada 57 terörist etkisiz hâle getirilmiştir”

Terör örgütleri PKK/PYD/YPG/SDG ve DEAŞ ile mücadelenin kesintisiz bir şekilde icra edildiğini dile getiren Tuğamiral Aktürk, “Son bir haftada 57 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece, bu yıl içerisinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 278 (Irak:87 / Suriye:191) olmuştur” ifadelerini kullandı.

3 PKK’lı terörist daha Türk adaletine teslim oldu

Ayrıca Tuğamiral Aktürk, geçen hafta içerisinde 3 PKK’lı teröristin daha teslim olduğunu duyurdu. Aktürk, ‘teröristler için tek çıkış yolunun Türk adaletine teslim olmak’ vurgusu yaptı. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri kapsamında teröristlerin kullandığı çok sayıda bölümü bulunan bir mağara tespit edildiğini bildiren Tuğamiral Aktürk, ele geçirilen muhtelif malzemenin kullanılmaz hale getirildiğini açıkladı.

Tuğamiral Aktürk, 23 Ocak’ta Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan İstihkâm Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı’ya bir kez daha Allah’tan rahmet diledi.

"Hudut hattında 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere 95 şahıs yakalandı"

Hudut hattında yüksek emniyet tedbirleriyle güvenliğin en üst düzeyde tesis edildiğini dile getiren Tuğamiral Aktürk, “Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere 95 şahıs yakalanmış, 817 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 415, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 5 bin 947 olmuştur” ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı gündeme dair son gelişmeler şöyle;

SURİYE

Değerli Basın Mensupları,

Uzun yıllar baskı ve zulüm yönetimi altında kalan ve hâlen topraklarının bir kısmı terör örgütleri tarafından işgal edilmiş durumda olan Suriye’de;

- Suriye’nin idari ve coğrafi bütünlüğü ile ülkemiz ve bölgemizin barış ve huzuruna kasteden başta PKK/PYD/YPG/SDG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğimizi,

- Bölgede hiçbir terör oluşumuna ve oldubittiye izin vermeyeceğimizi,

- Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin artırılması ile Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı yeni yönetimle yakın iş birliği içerisinde sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.

Bu kapsamda, Bakanlığımızdan bir heyet, dün (29 Ocak) teknik görüşmelerde bulunmak üzere Suriye’ye ziyaret gerçekleştirmiştir.

Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz.

İsrail

Öte yandan;

Lübnan’da ateşkesin uzatılmasından memnuniyet duyuyor; ateşkesin uygulanmasını ve İsrail’in ateşkes kapsamında sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz.

Ayrıca, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkesin tüm aşamalarının hayata geçirilmesi, Gazze halkının evlerine rahat ve güvenli bir şekilde dönüşlerinin sağlanması ve insani yardımların Gazze’ye kesintisiz olarak ulaştırılması gerekmektedir.

Her fırsatta vurguladığımız gibi bölge istikrarı için ateşkesin kalıcı hâle gelmesi ve 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafya bütünlüğüne sahip Filistin Devleti’nin kurulması şarttır.

Kıymetli Basın Mensupları,

Sayın Bakanımız;

- 23 Ocak’ta, Sayın Genelkurmay Başkanımızın resmî davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Libya Genelkurmay Başkanı’nı ve IKBY Peşmerge Özel Kuvvetler Komutanı’nı,

- 24 Ocak’ta Pakistan’ın Ankara Savunma ve Hava Ataşesi ile Umman’ın Ankara Büyükelçisi’ni,

- 25 Ocak’ta ise Kara Kuvvetleri Komutanımızın resmî davetlisi olarak Ankara’ya gelen Azerbaycan Kara Kuvvetleri Komutanı’nı kabul etmiştir.

- 27 Ocak’ta Jandarma Genel Komutanımızı ve Jandarma Genel Komutan Yardımcımızı ziyaret eden Sayın Bakanımız, dün de (29 Ocak) Mozambik Büyükelçimizi kabul etmişti

Sayın Genelkurmay Başkanımız,

- 23 Ocak’ta Libya Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyet ile görüşme gerçekleştirmiş,

- 24 Ocak’ta Azerbaycan Kara Kuvvetleri Komutanı’nı kabul etmiştir.

23 Ocak’ta resmî davetlisi olarak ülkemizde bulunan Azerbaycan Kara Kuvvetleri Komutanı’nı ağırlayan Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımız;

- Mevkidaşı ile birlikte askerî iş birliği ve koordinasyonun artırılması kapsamında 24 Ocak’ta Kilis Çıldıroba’daki 6’ncı Kolordu ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı ile Şehit Mehmet Hudut Karakolunda incelemelerde bulunmuş,

- 28 Ocak’ta Japonya Öz Savunma Kuvvetleri Komutanı ve beraberindeki heyeti ağırlamıştır.

Millî Savunma Bakan Yardımcımız Musa Heybet ise 23 Ocak’ta, Bakanlığımıza bağlı ASFAT’ın Kazakistan’daki faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla İstanbul’da Kazakistan Başbakan Yardımcısı, Ulaştırma Bakanı ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı ile bir araya gelmiştir.

Eğitim-tatbikat faaliyetleri / Uluslararası görevler

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hâlihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleri ile eş zamanlı olarak eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir.

Bu kapsamda;

Birleşik ve müşterek fiilî atışlı tatbikat olarak birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe imkân ve kabiliyetlerini denemek ve eğitim seviyelerini geliştirmek amacıyla 20 Ocak’ta Kars’ta başlayan, dost ve müttefik ülke unsurlarının da katıldığı Kış-2025 Tatbikatı başarıyla icra edilmektedir. Söz konusu tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü 5 Şubat’ta gerçekleştirilecektir.

Almanya’da düzenlenen Dynamic Mirage-2025 NATO Deniz Eğitimi Simülasyon Tatbikatı devam etmektedir.

31 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında;

- Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait BUTRUNTİ ile Fransa Deniz Kuvvetlerine ait CAPRICORNE gemileri tarafından İzmir’e,

- Fransa Deniz Kuvvetleri unsuru COMMANDANT BIROT tarafından Antalya’ya liman ziyaretleri yapılması planlanmaktadır.

TCG KEMALREİS tarafından ise NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 görevi kapsamında 6-9 Şubat tarihleri arasında Selanik/Yunanistan’a liman ziyareti gerçekleştirilecektir.

Somali Deniz Görev Grubunda yer alan TCG GÖKOVA fırkateynimiz ve TCG ÜTĞM. ARİF EKMEKÇİ akaryakıt gemimiz ile İspanya fırkateyni SANTA MARIA’nın katılımıyla 26 Ocak’ta Hint Okyanusu’nda fiilî eğitimler gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, Somali Deniz Görev Grubunda yer alan TCG GEDİZ yerine TCG GİRESUN gemimiz görev alacak, görev değişimi 3-5 Şubat tarihleri arasında yapılacaktır.

Doğu Akdeniz’de 22 Ocak’ta başlayan ve komutasını devraldığımız NATO Deniz Muhafızı 2025 yılı 1’inci Odak Harekâtı (FOCOPS 2025/1) 6 Şubat’a kadar devam edecektir.

Denizde Durumsal Farkındalık, Denizde Terörizmle Mücadelenin Desteklenmesi ve Denizde Bölgesel Güvenlik Kapasite İnşasına Katkı Sağlanması görevlerinin icra edildiği NATO Deniz Muhafızı Odak Harekâtı’na TCG SALİHREİS fırkateyni, TCG PİRİREİS denizaltımız ve bir deniz karakol uçağımız ile katılım sağlanmaktadır. PİRİREİS denizaltımız ilk defa NATO faaliyetine iştirak etmektedir.

NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri bünyesinde yürütülmekte olan Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında, 28 Ocak’ta Romanya hava sahasında icra edilen Entegre Hava ve Füze Savunma Harekâtı faaliyetine 2 adet F-16 uçağımız ile katılım sağlanmıştır.

Savunma sanayi / Envantere giren yeni silah sistemleri

Yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik faaliyetlere de devam edilmektedir.

Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca; muhtelif miktarda, Sarp Kuleli Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcının muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır.

Öğrenci ve personel temini faaliyetleri / Önemli duyurular

Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir.

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) geç başvuruları bugün (30 Ocak 2025) sona erecektir.

Dün (29 Ocak) itibarıyla açıklanan; Şubat, Mart ve Nisan 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenilebilecektir.

Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz;

- Sınır ötesinden başlayarak hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasına,

- Tüm terör örgütleriyle etkin ve kararlı bir şekilde mücadeleye,

- Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasına,

- Uluslararası güvenlik, barış ve istikrarın desteklenmesine,

- Geniş ölçekli tatbikatların icrasından yerli ve millî savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.