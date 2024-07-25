MSB duyurdu: Son bir haftada 94 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin bilgileri paylaştı.

Son bir haftada, biri terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan 94 terörist etkisiz hale getirildi. Yılbaşından bu yana Irak'ta 726 ve Suriye’nin kuzeyinde 795 terörist etkisiz hale getirilirken toplam sayı 1521 oldu.

3 PKK'lı terörist teslim odu

Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakolu'na teslim oldu. Terör inlerine kilit vurmayı sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat, mayın ve yaşam malzemesi de ele geçirildi. MSB'den yapılan açıklamada, 19 Temmuz’da şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan’a bir kez daha baş sağlığı dilendi.

Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı 66 bin 59

Son bir hafta içerisinde, 8’i terör örgütü mensubu olmak üzere 395 şahıs yakalandı. 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 102 oldu.

Son bir haftada engellenen 834 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 66 bin 59’a ulaştı.