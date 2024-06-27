MSB duyurdu! Son iki haftada 89 terörist etkisiz hale getirildi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Metehan'dan ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar kahraman komutanlar yetiştirerek nice zaferler elde eden Türk Kara Kuvvetlerinin 2233'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Milli Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumlarıyla ülkenin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışmaya, kendisine tevdi edilen tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam ettiğini belirten Aktürk, tehditleri sınırların ötesinden başlamak üzere bertaraf etmeyi öngören terörle mücadelenin, kesintisiz bir şekilde sürdüğünü söyledi.

Aktürk, terörle mücadele harekatlarına da değinerek, "Başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son iki haftada 89 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1270 olmuştur." ifadelerini kullandı. Operasyonlar sonucu ayrıca Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı teröristin daha Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu anımsatan Aktürk, 21 Haziran'da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz ile 23 Haziran'da şehit olan güvenlik korucusu Cumali Esendemir'e rahmet diledi.

Tuğamiral Aktürk, şöyle devam etti:

"Pençe-Kilit Harekatı ile bugüne kadar elde ettiğimiz alan hakimiyetini sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık ve öngörülemez operasyonlarla geliştiriyor, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakmayacak şekilde faaliyetlerimize devam ediyor, Irak'ın kuzeyindeki güvenlik kilidini tamamen kapatıyoruz."

Sınır güvenliği

Sınırlarda, yoğun, etkin ve dinamik tedbirlerle çok yönlü güvenliğin sağlandığına dikkati çeken Aktürk, son iki haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 486 kişinin yakalandığını, bunlardan 16'sının terör örgütü mensubu olduğunu bildirdi.

Aktürk, 2 bin 581 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini belirterek, "1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 215'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 62 bin 217 olmuştur." şeklinde konuştu.

Bölgesel ve küresel barışa katkı

Tuğamiral Aktürk, birçok coğrafyada başarıyla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, dünya barışına katkı sağlamaya da devam ettiğini aktardı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, 13-14 Haziran'da Brüksel'de "Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı" ile "NATO Savunma Bakanları Toplantısı"na ve müttefik ülke savunma bakanlarıyla Ukrayna için düzenlenen "İyi Niyet Mektubu İmza Töreni"ne katıldığını hatırlatan Aktürk, şunları kaydetti:

"Söz konusu toplantılarda Sayın Bakanımız tarafından, başta toprak bütünlüğü olmak üzere Ukrayna'ya olan güçlü desteğimiz, Montrö Sözleşmesini hassasiyetle uyguladığımız ve Karadeniz'de en uzun kıyıya sahip müttefik olarak bölgesel sahiplik ilkesine verdiğimiz önem ve bu kapsamda Bulgaristan ve Romanya ile birlikte teşkil ettiğimiz 'Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu İnisiyatifi' ile uyumlu çalışılması gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca, NATO'nun komuta ve kuvvet yapısına, harekat ve misyonlarına kara-deniz-hava ve uzaydaki gayretlerine yaptığımız katkılarımız, savunma harcamaları kapsamında yüzde 2 hedefini karşıladığımız, NATO'nun güney sınırında PKK/YPG ve uzantıları dahil terörizmle mücadele ettiğimiz, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bir 'terör koridoru' kurulmasına asla müsaade etmeyeceğimiz, NATO'daki sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam ederek NATO'ya ve Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğine kayda değer ve önemli katkılarda bulunmaya devam edeceğimiz ifade edilmiştir."

Aktürk, toplantılar çerçevesinde, Litvanya, Lüksemburg ve Ukrayna Savunma Bakanları ile ikili görüşmeler gerçekleştiren Bakan Güler'in, çok sayıda mevkidaşı ve NATO üst düzey yetkilileri ile bir araya geldiğini söyledi.

Müttefiklerin ortak kararıyla NATO Genel Sekreter'i olarak belirlenen Mark Rutte'yi kutlayan Aktürk, Genel Sekreterlik görevini 10 yıl yürüten Jens Stoltenberg'e de teşekkürlerini iletti.

Gazze'de kalıcı barışın tesisi

Tuğamiral Aktürk, saldırı ve katliamlarına devam eden İsrail'in, yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı mülteci kamplarına ve okullara yönelik alçakça saldırılarını sürdürdüğüne dikkati çekerek, şunları aktardı:

"Söz konusu saldırıların bölgesel istikrarı tehdit eder hale gelmiş olması endişe vericidir. Daha büyük çatışmaya yol açabilecek her türlü adımdan kaçınılmalıdır. Ülkemizin önceliği, Gazze'de katliamın sona ermesi, bölgede kalıcı barışın tesis edilmesidir. Filistin'in daha fazla devlet tarafından tanınmasından memnuniyet duyuyor, bu adımların Filistin'in uluslararası camiada hak ettiği statüye kavuşmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından orman yangınları ve diğer afetlerle mücadele çalışmaları da ilgili bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde sürdürüldüğünü belirten Aktürk, "Rezerv güç kapsamında İzmir, Denizli ve Çanakkale'deki orman yangınlarının söndürülmesi amacıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 8 helikopter ve görevlendirilen personel ile 214 sorti yapılarak destek sağlanmıştır." dedi.

Öğrenci ve personel temin faaliyetleri

Tuğamiral Aktürk, personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğini bildirdi.

Bu kapsamda, 25 bin uzman erbaş alımının planlandığı "Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı Uzman Erbaş Temini" başvurularının 30 Haziran'a kadar devam edeceğini hatırlatan Aktürk, "26 Haziran'da başlayan Milli Savunma Üniversitesi 2024 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 20 Temmuz'a kadar devam edecektir. Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Meslek Yüksek Okulları seçim aşamalarına katılacak adaylar 24 Haziran-23 Ağustos tarihleri arasında Kredi Yurtlar Kurumunun belirlemiş olduğu yurtlardan istifade edebilecektir." diye konuştu.

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarının Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini hatırlatan Aktürk, "Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran 2024 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Sorular

MSB kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Mehmetçiğin Irak'ın kuzeyindeki bazı meskun mahallerde kontrol noktaları oluşturduğuna dair sosyal medyadaki görüntüler olduğuna dair soruları yanıtlayan kaynaklar, "TSK'nın sivillerin yaşadığı meskun mahallere girmesi, buralarda kontrol noktaları oluşturması söz konusu değildir. Meskun mahaller ve operasyon alanımıza yakın bölgelerdeki kontrol noktaları Iraklı yerel makamlar tarafından oluşturulmakta ve bu konuda Irak tarafı ile iyi bir koordinasyon yürütülmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Bakanlık kaynakları ayrıca, Irak ile oluşturulacak Ortak Harekat Merkezi ile ilgili son duruma ilişkin de "Teknik çalışmalar devam ediyor. Bir harekat merkezi kurulacak. Detayların belirlenmesine yönelik teknik çalışmalar ve görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor." bilgisini verdi.

Bakanlık kaynakları, Suriye sınırında insan kaçakçılığı iddiasıyla bir Tuğgeneralin gözaltına alınmasıyla ilgili sorular üzerine şunları kaydetti:

"Bir Tuğgeneralin makam aracıyla insan sevkiyatı yapıldığının tespit edildiğini ve tarafımızdan adli makamlara konunun sevk ettirildiğini daha önce açıklamıştık. Daha olayın başında söz konusu Tuğgeneralin olayda dahli olup olmadığı tespit edilememiş olmasına rağmen komutan sorumluluğu kapsamında derhal emekliye sevk edildiğini de açıklamıştık. Gizli olarak yürütülen hazırlık soruşturması sonucunda elde edilen bilgiler kapsamında Akçakale Savcımız tarafından gözaltı kararı verildi. Konuyla ilgili idari ve adli süreç birbiriyle bağlantılı şekilde yürüyor. Adli süreçteki gelişmelere göre idari süreçler de işletilmeye devam edecektir. TSK'da disipline ve kanunlara aykırı hareket eden kim olursa olsun rütbesine bakılmaksızın gereken yapılır."

FETÖ ile mücadele

Bakanlık kaynakları, son günlerde yapılan FETÖ operasyonlarında bazı muvazzaf askerlerin de gözaltına alınmasıyla ilgili sorulara şu cevabı verdi:

"FETÖ ile mücadelemiz hassasiyetle devam ediyor. Yeni bilgi ve belgeler ışığında bu mücadele sürüyor. Bu sürekliliği olan bir süreç olduğu için nereden bilgi belge gelirse istihbarat birimleri değerlendirmelerinin ardından savcılar harekete geçiyor. TSK, FETÖ ile mücadelede en hassas olan kurumlardan bir, çünkü bu durumdan en fazla zarar gören kurum TSK'dır. Bu nedenle yeni bilgi ve belgeler çıktığı müddetçe mücadelemiz de devam edecektir."

Bakanlık kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın üçüncü dünya savaşı ihtimalinin göz ardı edilmemesine dair açıklamalarına yönelik gelen sorulara şunları söyledi:

"Birinci ve ikinci dünya savaşlarında olduğu gibi topyekün bir risk var mı derseniz tabii ki bir ihtimal. Biz MSB olarak savunma ve güvenliğimize yönelik değerlendirmelerimizi yapıyor ve güncellenmesi gereken bütün planlarımızı yeni değerlendirmeler ışığında yapıyoruz. En hazırlıklı ülkelerden biri olduğumuzu da rahatlıkla söyleyebiliriz. TSK zaten dinamik bir ordu. Birçok coğrafyada sürekli faaliyetler icra eden bir ordu. Kendi planlarını, kendi lojistiğini test etmiş onaylatmış bir ordu. Dünyanın birçok noktasında barışı destekleme faaliyetleri de yapıyor. Üçüncü dünya savaşı gibi karanlık bir tabloyu başta ülkemiz olmak üzere kimse istemez, ama Ordumuzun da her türlü senaryoya hazır olduğunu belirtmek gerekir."