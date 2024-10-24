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MSB duyurdu: Suriye ve Irak'ta PKK hedefleri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine hava harekatı gerçekleştirildiğini, teröristlere ait toplam 32 hedefin başarılı şekilde imha edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu: Suriye ve Irak'ta PKK hedefleri vuruldu
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Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) terör hedeflerine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı:

"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 23 Ekim 2024’de hava harekâtı icra edilmiş, teröristlere ait toplam 32 hedef başarılı şekilde imha edilmiştir. Hava harekatlarımız kararlı şekilde devam etmektedir.

İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekâtlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

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