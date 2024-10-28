MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerinde terör örgütüne yönelik operasyonları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Güçlüyüz, kararlıyız. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Güçlüyüz, kararlıyız! 🇹🇷— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 28, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/xFmJZ05kus