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MSB duyurdu: 23 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 23 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu: 23 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 23 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama

"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 23 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"

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