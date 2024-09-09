MSB duyurdu, terör örgütüne büyük darbe! Çok sayıda hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatında, mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 21 terör hedefi imha edildi. Hava harekatında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.