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MSB duyurdu: Teröre ağır darbe! 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatlarında 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu: Teröre ağır darbe! 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatlarında 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor! Irak’ın kuzeyine 29 Kasım-1 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Hakurk bölgesinde 6 ve Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!

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