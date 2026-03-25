MSB duyurdu: Türkiye ve İngiltere "Eurofighter" sözleşmesini bugün imzalayacak

Türkiye ve İngiltere, Eurofighter uçaklarının idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesini bugün imzalayacak.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Milli Savunma Bakanımız ile Birleşik Krallık Savunma Bakanı arasında gerçekleştirilen görüşmede, savunma iş birliği konuları ele alınmıştır. Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında uçak, ekipman ve mühimmat alımına ilişkin sözleşmenin 2025 yılı Ekim ayında imzalandığı teyit edilmiş; uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesinin ise 25 Mart 2026 (bugün) tarihinde imzalanması hususunda mutabakata varılmıştır" ifadelerine yer verildi.