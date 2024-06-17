MSB duyurdu: Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı
Millî Savunma Bakanlığı, sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 9 kişinin, hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu.
Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelenin sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 17, 2024
Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne’de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü… pic.twitter.com/5AqrXhp54M