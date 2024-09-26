MSB duyurdu: Yılbaşından bu yana 2 bin 49 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), basın bilgilendirme toplantısında verileri paylaştı.

Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonlarının hız kesmediği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonlarıyla, Irak ve Suriye dahil son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 2 bin 49 terörist opersayonlar sonucu etkisiz hale getirildi.

Bu hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist daha Başkale ve Habur’daki hudut karakollarına teslim oldu.

Bakanlık, "Terörle mücadelemiz, tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" mesajını paylaştı.

Hudutlarda geçit yok

Hudutlardaki güvenliğin sıkı bir şekilde devam ettiği hatırlatılarak, son bir hafta içeriisnde 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 398 şahıs yakalandı. Yılbaşından bugüne kadar ise yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 10 bin 876 oldu.

Son bir haftada engellenen bin 716 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı 78 bin 705'e ulaştı.

İsrail'in Lübnan saldırıları

Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'de devam ettirdiği katliama ilişkin de MSB'den bilgi paylaşıldı.

Bakanlık, "Bölgemizin istikrarını ve uluslararası düzeni tehdit eden İsrail saldırılarının bir an evvel durdurulması gerekmektedir" denildi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının da bir an önce durdurması gerektiği ifade edilerek, "Lübnan için Sağlık Bakanlığı ve AFAD tarafından hazırlanan 30 ton tıbbi malzeme ve gıda maddesi Hava Kuvvetlerimize ait A400M uçağımız ile 25 Eylül’de Beyrut’a ulaştırılmıştır" açıklaması yapıldı.