  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MSB duyurdu: Yılbaşından bu yana 2 bin 49 terörist etkisiz hale getirildi
Takip Et

MSB duyurdu: Yılbaşından bu yana 2 bin 49 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 36, yılbaşından bu yana ise 2 bin 49 terörist etkisiz hale getirildi. MSB, son bir haftada engellenen bin 716 şahıs ile birlikte yıl içinde toplam 78 bin 705 kişinin engellendiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MSB duyurdu: Yılbaşından bu yana 2 bin 49 terörist etkisiz hale getirildi
Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), basın bilgilendirme toplantısında verileri paylaştı.

Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonlarının hız kesmediği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonlarıyla, Irak ve Suriye dahil son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 2 bin 49 terörist opersayonlar sonucu etkisiz hale getirildi.

Bu hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist daha Başkale ve Habur’daki hudut karakollarına teslim oldu.

Bakanlık, "Terörle mücadelemiz, tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" mesajını paylaştı.

Hudutlarda geçit yok

Hudutlardaki güvenliğin sıkı bir şekilde devam ettiği hatırlatılarak, son bir hafta içeriisnde 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 398 şahıs yakalandı. Yılbaşından bugüne kadar ise yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 10 bin 876 oldu.

Son bir haftada engellenen bin 716 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı 78 bin 705'e ulaştı.

İsrail'in Lübnan saldırıları

Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'de devam ettirdiği katliama ilişkin de MSB'den bilgi paylaşıldı.

Bakanlık, "Bölgemizin istikrarını ve uluslararası düzeni tehdit eden İsrail saldırılarının bir an evvel durdurulması gerekmektedir" denildi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının da bir an önce durdurması gerektiği ifade edilerek, "Lübnan için Sağlık Bakanlığı ve AFAD tarafından hazırlanan 30 ton tıbbi malzeme ve gıda maddesi Hava Kuvvetlerimize ait A400M uçağımız ile 25 Eylül’de Beyrut’a ulaştırılmıştır" açıklaması yapıldı.

'Yaş meyve-sebze sektörünün geleceği planlamaya bağlı''Yaş meyve-sebze sektörünün geleceği planlamaya bağlı'Şehirler

 

2024'te mi 2025 yılında mı emekli olunmalı? Sosyal Güvenlik uzmanı Özgür Erdursun yanıtladı2024'te mi 2025 yılında mı emekli olunmalı? Sosyal Güvenlik uzmanı Özgür Erdursun yanıtladıEkonomi

 

Gündem
Başvuru kabul edildi: Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor!
Başvuru kabul edildi: Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor!
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
İddia: Şimşek düğün görüntülerinden rahatsız oldu, inceleme başlatılmasını istedi
İddia: Şimşek düğün görüntülerinden rahatsız oldu, inceleme istedi
MSB'den Lübnan açıklaması: Olası bir tahliye için hazırlıklar yapılıyor
MSB'den Lübnan açıklaması: Tahliye için hazırlıklar yapılıyor
Kurtulmuş-Putin görüşmesi: Savaşın bitirilmesi konusunda Türkiye'nin arabuluculuğuna önem veriyor
Kurtulmuş-Putin görüşmesi: Savaşın bitirilmesi konusunda Türkiye'nin arabuluculuğuna önem veriyor
Mutfak tüpündeki KDV ve ÖTV'nin düşürülmesi için kanun teklifi
Mutfak tüpündeki KDV ve ÖTV'nin düşürülmesi için kanun teklifi