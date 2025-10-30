  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MSB, Eurofighter'lar için İngiltere'ye ne kadar ödeneceğini açıkladı
Takip Et

MSB, Eurofighter'lar için İngiltere'ye ne kadar ödeneceğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, İngiltere ile imzalanan sözleşmeye ilişkin, "Tedarik içeriğinde yer alan 20 adet yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, uçaklara ait görev ekipmanları ve muhtelif çeşit ve miktarda mühimmatlar için proje bedeli yaklaşık 5,4 milyar İngiliz Sterlini'dir" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MSB, Eurofighter'lar için İngiltere'ye ne kadar ödeneceğini açıkladı
Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin onuştu.

Eurofighter uçakları hakkında yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyacının karşılanması maksadıyla yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, ekipman ve muhtelif mühimmatın tedariki kapsamında 27 Ekim 2025 tarihinde Birleşik Krallık Devleti ile sözleşme imzalanmıştır" denildi.

Uçakların maliyeti hakkında bilgi verilen açıklamada, "Tedarik içeriğinde yer alan 20 adet yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, uçaklara ait görev ekipmanları ve muhtelif çeşit ve miktarda mühimmatlar için proje bedeli yaklaşık 5,4 milyar İngiliz Sterlini'dir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyacının karşılanmasına yönelik Katar ve Umman'dan tedarik edilecek Eurofighter Typhoon uçakları ile ilgili çalışmalara da devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

29 Ekim’de 1 milyondan fazla kişi Anıtkabir’i ziyaret etti29 Ekim’de 1 milyondan fazla kişi Anıtkabir’i ziyaret ettiGündem
Gündem
Mehmet Müezzinoğlu kimdir, aslen nereli? Mehmet Müezzinoğlu neden gündem oldu?
Mehmet Müezzinoğlu kimdir, aslen nereli? Mehmet Müezzinoğlu neden gündem oldu?
Osmaniye'de 7 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi
Osmaniye'de 7 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi
Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna, Türkiye'yi ziyaret edecek
Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna, Türkiye'yi ziyaret edecek
Türkiye'nin kara sınırlarının yaklaşık yüzde 44'üne güvenlik duvarı örüldü
Türkiye'nin kara sınırlarının yaklaşık yüzde 44'üne güvenlik duvarı örüldü
Yıl sonunda 53 milyon yabancı ziyaretçiye ulaşılması bekleniyor
Yıl sonunda 53 milyon yabancı ziyaretçiye ulaşılması bekleniyor
Neslim Güngen ve eşinin de arasında olduğu 26 sanıklı davada MASAK raporu hazırlandı
Neslim Güngen ve Eşinin de arasında olduğu 26 sanıklı davada MASAK raporu hazırlandı