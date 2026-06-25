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MSB: Fırat Kalkanı Harekatı'nda görevli Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde rahatsızlanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin, helikopter ile havadan tahliyesinin yapıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24 Haziran'da şehit olmuştur" denildi.

Haber Merkezi
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MSB: Fırat Kalkanı Harekatı'nda görevli Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi’nde rahatsızlanan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin helikopterle Gaziantep Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şahin, 24 Haziran 2026 tarihinde şehit oldu.

MSB tarafından şehit asker için başsağlığı mesajı yayımlanırken, ailesine, silah arkadaşlarına ve millete sabır dileğinde bulunuldu.

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