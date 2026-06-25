MSB: Fırat Kalkanı Harekatı'nda görevli Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi’nde rahatsızlanan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin helikopterle Gaziantep Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şahin, 24 Haziran 2026 tarihinde şehit oldu.

MSB tarafından şehit asker için başsağlığı mesajı yayımlanırken, ailesine, silah arkadaşlarına ve millete sabır dileğinde bulunuldu.