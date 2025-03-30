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MSB görüntüleri paylaştı! Türk Donanması İspanya tatbikatında nefes kesti

İspanya'nın güneybatısındaki Cadiz Körfezi'nde NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatı olan Dynamic Mariner/Flotex 25 tatbikatına katılan Türkiye, eğitimlerde nefes kesti. Milli Savunma Bakanlığı tatbikattan görüntüleri paylaştı.

Haber Merkezi
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MSB görüntüleri paylaştı! Türk Donanması İspanya tatbikatında nefes kesti
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Türkiye, İspanya'da Cadiz Körfezi'nde 24 Mart'ta başlayan ve 4 Nisan'a kadar sürecek NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatı olan Dynamic Mariner/Flotex 25 tatbikatına katılıyor.

 Türkiye kritik tatbikata 1300 personeli ve 4 gemi ile katılıyor

Tatbikatta Türkiye, gerek askeri personel gerekse gemi ve malzeme sayısıyla öne çıktı. Toplamda 8 ülkeden 4 bin kadar askerin katıldığı Dynamic Mariner/Flotex 25'te Türkiye, Amfibi Görev Kuvvetleri Karargahları ve Retin Eğitim Sahası'nda konuşlanmış Amfibi Deniz Piyade Taburu ile toplamda 1300 personeli ve 4 gemisi ile iştirak sağladı.

Türk Donanması'nın İspanya tatbikatı nefes kesti

Milli Savunma Bakanlığı, DYNAMIC MARINER/FLOTEX-25 Tatbikatı kapsamında, Amfibi Görev Kuvveti ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı karargâhları ile personeli tarafından Rota/İspanya’da icra edilen eğitimlerden görüntüler paylaştı.

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