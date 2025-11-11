  1. Ekonomim
  MSB: Gürcistan'a düşen kargo uçağında 20 personel vardı
MSB: Gürcistan'a düşen kargo uçağında 20 personel vardı

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan C30 kargo uçağının Gürcistan'da düştüğünü bildirdi. Bakanlıktan yapılan son açıklamada uçuş ekibi ile beraber 20 personel olduğu kaydedildi.

MSB: Gürcistan'a düşen kargo uçağında 20 personel vardı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait kargo uçağının düştüğünü duyurdu. 

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan’da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır" denildi.

Bakanlıktan yapılan son açıklamada uçuş ekibi ile beraber 20 personel olduğu kaydedildi.

Düşen uçağın enkazına ulaşma çabalarının Gürcistan ve Azerbaycan makamları ile koordineli olarak devam edildiği de bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Derin bir üzüntü içinde öğrendik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamada, "Bugün Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan C130 tipi askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik. Enkaza ulaşma çalışmalarıyla ilgili ülke makamlarıyla koordineli biçimde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah, bu kazadan en az bir badireyle çıkarız. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin ve dualarımızla inşallah onların yanında olalım" ifadelerini kullandı.

İşte Gürcistan medyasında yer alan görüntülere göre kargo uçağının düşme anı:

C130 kargo uçağı

C130 kargo uçağı, TSK'nın personel taşımada kullandığı bir uçak olarak biliniyor. 7 bin kilogram yük taşıma kapasitesine sahip olan uçağın yaklaşık 60 kişiye kadar personel taşıyabildiği belirtiliyor. 

TSK'ya ait 20 adet C130 askeri nakliye uçağı bulunuyor.

