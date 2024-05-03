MSB: Irak'ın kuzeyinde 32 terörist etkisiz hale getirildi
MSB, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 32 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi." açıklaması yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlar hakkında açıklama yaptı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 32 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terör örgütlerinin belini doğrultmasına izin vermeyecek, bulundukları bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz!" ifadeleri kullanıldı.
Cesur, Azimli ve Muktedir!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 3, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 32 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terör örgütlerinin belini doğrultmasına izin vermeyecek, bulundukları… pic.twitter.com/mSDWD9Skjk