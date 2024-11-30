MSB: Irak'ın kuzeyinde çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada Irak’ın kuzeyindeki Zap’ta kilidi kapatan Mehmetçiklerin, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde arama tarama faaliyetlerine aralıksız devam ettiği bildirildi.
Çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildi
Açıklamada teröristlerin inlerine giren komandoların, çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirerek kullanılamaz hale getirdiği belirtildi ve ele geçirilen malzemeler şöyle sıralandı:
“11 adet AK-47 piyade tüfeği ve 1 adet şarjörü. Doçka makineli tüfeğe ait 1 adet çatal ayak, 2 adet hava sehpası, 14 adet tüfek namlusu, 2 adet gövdesi, 2 adet alev gizleyen, 241 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı, 82 mm havan namlu döşeme, 3 adet el kundağı, 4 adet çatal ayak, 6 adet boş şerit, 11 adet RPG-7 üst kundağı.”